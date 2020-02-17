شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 يبحث عشاق الزعيم عن موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز الذي حققه رفقاء أندريه كاريلو اليوم الاثنين على فريق شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في أبوظبي لحساب مباريات الجولة الثانية لحساب مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا .

Advertisements وفي الجولة الثالثة يلعب فريق نادي الهلال مع نادي باختاكور الاوزبكي يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مارس على ملعب إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض . ستكون مباراة الهلال القادمة ضد باختاكور الأوزبكي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة إلا ربع بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة التاسعة إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية . تنقل مباراة الهلال القادمة ضد باختاكور الأوزبكي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلق القطري الكبير يوسف سيف .

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