شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن جاهزية نيمار لمواجهة بوروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزية لاعبه نيمار دا سيلفا، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.
ويستضيف دورتموند، نظيره سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال توخيل، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نيمار تدرب اليوم وسيلعب غدًا، إن لم يُستجد أي طارئ خلال التدريبات، إنه معنا وهو بخير».
وأضاف المدرب الألماني: «نيمار يمكنه تغيير كل شيء، لديه الثقة والجرأة والقدرة لتحقيق الأشياء التي تغير الأمور لصالحنا، نحن لا نملك لاعب مثله في الفريق».
وتابع: «كما أنه يؤثر بالإيجاب على زملائه في الفريق، وعلى كيليان مبابي، فهو يمنحني الثقة، وكذلك الفريق أيضًا، هذا يظهر جليًا لي».
وبسؤاله عن العودة إلى دورتموند ومواجهة فريقه السابق، أجاب: «إنه تحدٍ كبير جدًا بالنسبة لي أن أعود إلى هنا، من الصعب السيطرة على مشاعري».
وأتم: «المركز المفضل لبابلو سارابيا؟ الأفضل له أن يكون قريبا من المرمى ليسجل أو يصنع هدفًا، إنه قوي جدًا في اللمسة الأخيرة، يجب أن يكون قريبا من المرمى دائمًا».
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