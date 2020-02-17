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خوليت: من حق جوارديولا الرحيل عن السيتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مانشستر

قال أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت إنه سيتفهم موقف بيب جوارديولا في حال قرر التخلي عن الاستمرار في تدريب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بحلول نهاية الموسم.

وفي حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال نجم هجوم المنتخب الهولندي الأسبق «أستطيع أن أتفهم موقف بيب في حال رحيله لأنه يريد أن يفوز ببطولة أبطال أوروبا، فهذه هي الكأس المحببة بالنسبة له».

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجمعة الماضي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين، مع تغريمه 30 مليون يورو بسبب انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف، بالإضافة لمنعه من المشاركة في أي بطولات أوروبية خاصة بالأندية في الموسمين المقبلين.

وتزايد انتشار شائعات أخيرا حول احتمال رحيل جوارديولا عن سيتي إلى يوفنتوس الإيطالي.

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وأعرب خوليت (57 عاما) عن اعتقاده بأن بعض نجوم الفريق سيرحلون أيضا عن سيتي «إن اللاعبين يعتبرون أن عدم المشاركة في دوري الأبطال هو أسوأ شيء».

وأضاف خوليت أن هذه العقوبة ستعرقل قدوم لاعبين بارزين إلى السيتي، فهم يريدون اللعب في دوري الأبطال.

وأبدى خوليت تشاؤمه حيال مباراة سيتي أمام ريال مدريد في إطار دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في 26 فبراير الحالي، وقال «ستكون لحظة صعبة للغاية بالنسبة لسيتي ويعتريني الانفعال لمعرفة ما إذا كان اللاعبون سيستطيعون التعامل مع المباراة، إذ إنهم لا يمكنهم تجاهل كل هذه الأحداث ببساطة».

ويعتقد أن سيتي قد خدع يويفا من خلال المبالغة في عقود الرعاية في حساباته وفي المعلومات المقدمة إلى يويفا خلال الفترة من 2012 و2016، وذلك بغرض تلبية قواعد اللعب المالي النظيف والتي بموجبها لا يمكن للأندية أن تنفق ببذخ.

وتحظر قواعد اللعب المالي النظيف على الأندية المشاركة في بطولات كأس أوروبا الإنفاق بمقدار يزيد عن دخولها.

ومن المتوقع أن يتقدم سيتي باستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كأس) على قرار الويفا الذي وصفه بأنه «إجراءات مجحفة».