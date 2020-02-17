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زوله يعود للتدريبات بعد غياب 4 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

عاد مدافع بايرن ميونخ، نيكلاس زوله للتدريب على أرض الملعب أمس، حيث أدى تمرينات الركض الخفيف، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الغياب عن الفريق بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ونشر النادي البافاري حامل لقب الدوري صورا لزوله في ملعب التدريبات، حيث خاض تدريبا منفردا ركض خلاله لمدة نصف ساعة قبل عودته إلى صالة الألعاب الرياضية لمواصلة عملية تأهيله.

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وقال زوله «بعد ممارسة التدريبات بشكل شبه يومي في صالة الألعاب الرياضية لمدة 4 أشهر تقريبا، من الجيد العودة إلى الملعب وشم رائحة العشب، كان وقتا مناسبا لاتخاذ الخطوة التالية، أنا أجري في الملعب بدون ألم تماما، وهذا هو المهم في الأمر».

وتعرض زوله لإصابة في 19 أكتوبر الماضي، حينما كان يشارك مع فريقه أمام أوجسبورج في الدوري الألماني، حيث خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

ولم يحدد أطباء بايرن ميونخ الوقت الذي سيعود فيه للتدريبات مع زملائه في الفريق أو المشاركة في المباريات، لكن زوله أكد أنه يأمل في أن يكون جاهزا بشكل مناسب لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 التي تنطلق في 12 يونيو المقبل.