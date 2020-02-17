تألق ليفربول يرعب أتلتيكو.. وسان جيرمان يصطدم بدورتموند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يتطلع حامل اللقب، فريق ليفربول مع انطلاق منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم إلى تكرار عروضه المبهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة الأوروبية، عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، والذي شهد تتويج ليفربول باللقب الموسم الماضي، كما تشهد جولة ذهاب دور الـ16 اليوم أيضا لقاء بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتغلب ليفربول في مباراته الأخيرة على نورويتش سيتي 1-0 ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم بالدوري الإنجليزي طوال 42 مباراة متتالية.

ومع عودة كل من ساديو ماني وجيمس ميلنر من الإصابة، يخوض ليفربول المباراة بصفوف مكتملة تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وتشهد جولة الذهاب غدا الأربعاء لقاء توتنهام هوتسبر الإنجليزي مع لايبزج الألماني، وأتلانتا الإيطالي مع بلنسية الإسباني، بينما تقام المباريات الأربع الأخرى في جولة الذهاب الأسبوع المقبل.

ويتقدم ليفربول بخطوات ثابتة وسريعة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ عام 1990. ولا شك أنه يخوض مباراة اليوم مستمتعا براحة تفوق منافسه، وذلك بعد فترة الإجازة الشتوية التي استمرت أسبوعين قبل مواجهة نورويتش سيتي.

أما أتلتيكو مدريد فلا شك أنه يواجه ومديره الفني دييجو سيميوني مشاعر القلق، بعد أن خرج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة، كما بات يبتعد بفارق 13 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، ولم يحقق الفريق سوى انتصار واحد خلال آخر 7 مباريات.

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لكن في الوقت نفسه يعد أتلتيكو مدريد فريقا لا يمكن الاستهانة به، خاصة في ظل حقيقة وصوله إلى نهائي البطولة الأوروبية في عامي 2014 و2016.

وسيفتقد أتلتيكو مدريد جهود مدافعه الإنجليزي كيران تريبييه، ويرجح أيضا غياب النجم البرتغالي جواو فيليكس.

أما المباراة الأخرى المقررة في دورتموند، فستشهد صداما بين توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، وفريقه السابق بوروسيا دورتموند.

وكان توخيل قد رحل عن منصب المدير الفني لدورتموند في 2017.

ويتطلع باريس سان جيرمان إلى تفادي الخروج للمرة الرابعة على التوالي من دور الـ16 أمام دورتموند المتوج بطلا لأوروبا عام 1997 والذي وصل إلى النهائي في 2013.

وقدم باريس سان جيرمان عرضا مثيرا في مباراته الأخيرة التي انتهت بالتعادل مع أميان 4 - 4 في الدوري الفرنسي، كما حافظ دورتموند، الذي يدربه المدير الفني لوسيان فافر على شباكه نظيفة وقدم عرضا قويا في المباراة التي فاز فيها على آينتراخت فرانكفورت 4-0.

وتترقب الجماهير ما سيقدمه نيمار وكيليان مبابي وماورو ايكاردي في صفوف سان جيرمان، وكذلك ما سيقدمه المتألقان إيرلينج هالاند وجادون سانتشو في صفوف دورتموند.

وسجل هالاند 8 أهداف لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي خلال دور المجموعات قبل أن ينتقل إلى دورتموند في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، كما سجل للفريق 9 أهداف حتى الآن.