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توخيل: جيرمان أهم من قصة رحيلي عن دورتموند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يواجه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، فريقه السابق بوروسيا دورتموند، عندما يحل سان جيرمان اليوم ضيفا على الأخير ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليعيد بذلك ذكريات مريرة بشأن رحيله عن الفريق منذ 3 أعوام.

وكان توخيل توصل إلى اتفاق مع دورتموند بالرحيل عن الفريق عقب عامين في 2017، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواكيم.

وعادت قصة توخيل مع دورتموند لتحتل اهتمام وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة مع اقتراب موعد المباراة.

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وقال توخيل في تصريحات لصحيفة «فيلت أم سونتاج» الألمانية « كنت قررت أن لا أضع نفسي في محور هذه القصة مرة أخرى، وأتطلع لتحضير الفريق بشكل جيد، لأن القصة لا تعنيهم في شيء».

وواجه توخيل وقتا عصيبا في دورتموند، بعد أن تولى تدريب الفريق خلفا ليورجن كلوب الذي كان يتمتع بشعبية هائلة بين جماهير الفريق، وحصل مع الفريق على كأس ألمانيا في عام 2017، لكنه اضطر للرحيل عن الفريق بعد ذلك بوقت قصير.

وتولى توخيل (46 عاما) مسؤولية باريس سان جيرمان في عام 2018.

ولتحقيق ذلك، فإن على باريس سان جيرمان تجنب الخروج من دور الـ16 للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد الانهيار أمام برشلونة 1 - 6 في عام 2017، رغم فوزه 4-0 ذهابا، ثم الخروج أمام ريال مدريد الإسباني في عام 2018 بالهزيمة ذهابا وإيابا، ثم الخروج أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 1 - 3 على أرضه وبين جماهيره، رغم فوزه ذهابا 2 -0 في ملعب أولد ترافورد.

ويشعر توخيل بأن فريقه جاهز ومستعد بشكل جيد للمباراة والأجواء في ملعب دورتموند، على الرغم من شكوك حول قدرة البرازيلي نيمار على المشاركة في المباراة.