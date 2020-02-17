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جوميز يرفض إطفاء نور الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حول الهلال تأخره بهدف أمام مضيفه شباب الأهلي دبي، إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الأخير في الإمارات، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليحقق حامل اللقب بذلك فوزه الثاني على التوالي، حيث تغلب في الجولة الأولى على فريق شاهر خودرو الإيراني 2-0، إلا أن فارق الأهداف جعله في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، حلف باختاكور الأوزبكي لفوزه على شاهر خودرو 3-0.

في المقابل، بقي شباب الأهلي دبي وشاهر بدون رصيد.

وافتتح شباب الأهلي دبي التسجيل عن طريق يوسف جابر (24)ـ إلا أن الهلال لم يتأخر في تعديل النتيجة كثيرا، حيث سجل له هدافه الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 36، ثم تكفل اللاعب نفسه بتسجيل هدف الترجيح في الدقيقة 72.