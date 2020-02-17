النصر يطمع في كرم العين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يحل النصر ضيفا ثقيلا على العين الإماراتي ضمن مواجهات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
ويأمل النصر بقيادة مديره الفني، البرتغالي روي فيتوريا في تحقيق الفوز بعد أن دشن مشواره بالتعادل في أرضه بين جماهيره مع السد القطري قبل أن يخوض مباراة من العيار الثقيل في الدوري المحلي أمام الشباب ويكسبها بنتيجة 4-2.
كما سيكون النصر أمام فرصة ثمينة وهو يخوض أول مواجهة رسمية أمام العين، لاستغلال التذبذب الفني وحالة التوهان التي يعيشها مضيفه اليوم، والذي استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام سيباهان الإيراني برباعية جعلت الفريق ومديره الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل في وضع لا يحسد عليه، كما أنه بات مطالبا بالفوز وتعويض خسارة سيباهان إذا ما أراد المنافسة على اقتلاع إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.
وفي المباراة الثانية يخوض السد القطري مواجهة قوية عندما يستضيف سيباهان الإيراني على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
ويتصدر سيباهان المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة للسد والنصر، فيم لا زال رصيد العين خاليا من النقاط.
المناسبة:دوري أبطال آسيا
التوقيت:5:55 م
الملعب:هزاع بن زايد بنادي العين
الجولة:2
المجموعة:4
المرحلة:دور المجموعات
قبل المواجهة
- لم يلتقيا من قبل في أي بطولة رسمية، فيما تواجها ببطولة العين الدولية الودية عام 2014 وتعادلا 1-1.
- لقاء اليوم هو الثالث للنصر أمام الأندية الإماراتية بأبطال آسيا، حيث واجه الوصل الموسم الماضي، فاز عليه وخسر منه
- العين بلا رصيد من النقاط، كما أنه استقبل 4 أهداف من سيباهان كأضعف دفاع في المجوعةالعين النادي الوحيد
- الذي سيخوض جميع مباريات الذهاب بدور المجموعات على أرضه
- يحتل النصر المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان بعد مرور 18 جولة
- يحتل العين المركز الثاني في دوري الخليج العربي بعد مرور 16 جولة
- يغيب عن النصر عبدالفتاح آدم وعبدالله مادو وعبدالله الخيبري ووليد عبدالله، فيما يعود جوليانو للتشكيل الأساسي
- فاز الفريقان برباعية في دوري mbs ودوري الخليج العربي يوم الجمعة الماضي على الشباب واتحاد كلباء
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