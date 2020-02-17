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التعاون يستضيف الدحيل في معركة الصدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

يستضيف التعاون اليوم فريق الدحيل القطري ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

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وهو اللقاء الأول الذي يجمع بينهما، كما أنه أول لقاء يجمع التعاون بفريق قطري ضمن البطولة، حيث إن هذه المشاركة هي الثانية للتعاون في دوري أبطال آسيا بعد الأولى في 2017، وفيها واجه التعاون فرق لوكوموتيف الأوزبكي والاستقلال الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي.

أما الدحيل فسبق له مواجهة أكثر من فريق سعودي كان آخرهم الهلال العام الماضي، حيث فاز عليه الهلال ذهابا 3 - 1، وتعادلا إيابا 2 - 2.

ويدخل التعاون بقيادة مدربه البرتغالي فيتور كامبيلوس اللقاء وهو في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الدحيل، بعد أن حقق الفوز في المباراة الأولى على مضيفه الشارقة الإماراتي 1 - 0، في حين فاز الدحيل على ضيفه بيرسبوليس الإيراني 2 - 0.