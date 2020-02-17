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ثلاثة أندية محلية تلاحق الأحمدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

تبقى 6 أشهر و13 يوما على نهاية عقد المحترف المغربي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كريم الأحمدي ليكون بعدها حرا في الانتقال لأي ناد.

وكانت إدارة الاتحاد السابقة تعاقدت مع الأحمدي في يوليو 2018 في صفقة انتقال حر بعدما انتهت علاقته مع نادي فينورد الهولندي.

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وأوضح وكيل أعمال اللاعب أن موكله لديه عرض للعودة مجددا إلى ناديه السابق فينورد الهولندي بعقد يمتد إلى موسمين مقبلين، بالإضافة إلى توقيع عقد جديد يتضمن تدريبه للفريق بعد انقضاء مسيرته كلاعب.

وأضاف أن هناك أيضا عددا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قدمت عروضا للتعاقد مع الأحمدي، من بينها الاتفاق والفيصلي والحزم.

على صعيد آخر، يبدأ الفريق اليوم استعداداته للمواجهة القوية المرتقبة أمام الهلال في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر لها السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.