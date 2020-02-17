شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: اتحاد الكرة لن يصدر قراره في مصير مباراة القمة الا بعد السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ان اتحاد الكرة لن يصدر قراره الحاسم في مصير مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها 24 فبراير الجاري، الا عقب مباراة السوبر التي تجمع الفريقين الخميس المقبل في أبو ظبي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية ان لديه معلومة بان مسئولي اتحاد الكرة لن يصدروا قرارهم النهائي في مصير المباراة لما بعد مباراة الخميس وانتظارا لنتيجة السوبر وعلي أساس النتيجة سيتم اصدار القرار.

وكان احمد حسن عميد لاعبي العالم وكابتن منتخب مصر السابق، قد اكد ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي ، طلب من مسئولي النادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها 24 فبراير الجاري والمؤجلة من الجولة الـ 4 للدوري.

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وقال احمد حسن في تصريحات تليفزيونية ان اتحاد الكرة عليه تأجيل المباراة خاصة ان الفريقين ستقابلان قبل مباراة الدوري بـ 4 أيام ، وهو امر صعب خاصة ان هناك رحلة سفر للفريقين بين المباراتين، حيث ستقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل في أبو ظبي بين الأهلي والزمالك أيضا.

وافقت الجهات الأمنية علي اقامة مباراة قمة الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري، وتلقت ادارة الأهلي والزمالك خطابات رسمية تؤكد اقامة المباراة علي ستاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

وكان اتحاد الكرة أعلن أنه تسلم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.