شكرا لقرائتكم محسن صالح: منتخب مصر أضاع علي الفرصة الوحيدة لتدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن كواليس تلقيه عرضا من الراحل طارق سليم عضو لجنة الكرة بالقلعة الحمراء آنذاك، لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر.

قال صالح في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: المرة الوحيدة أتيحت له الفرصة لتدريب الأهلي كانت في معسكر برومانيا موسم 2001 / 2002 وكان يقيم الأهلي والإسماعيلي بنفس المكان، وطلب مني طارق سليم العودة إلى بيتي وقلت له عندما يطلبني بيتي سيجدني، وكان في بداية الموسم وقلت له أننا تربينا في الأهلي على احترام تعاقدنا وكان عقدي مستمر مع الدراويش وفي هذا الموسم حصلت على الدوري، وكان هناك اتفاق على العودة للأهلي.

تابع: جاءت تعليمات عليا بأن أنتقل من الإسماعيلي لتولى تدريب منتخب مصر ، وأن المنتخب أضاع علي فرصة تدريب الأهلي.

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أكد أنه عانى في المرمة الأولى في تدريب المنتخب عام 1995 عندما تولى تدريب المنتخب، خاصة أنه كان ينوي بناء جيل جديد، وفي المرة الثانية حدث تغيير وكان لابد أن يتم وضاعت عليه فرصة تدريب الأهلي، وكانت أسهل فرصة له في تدريب الفريق الأحمر، قائلا، "يا سعده ويا بخته ويا هناه اللي يدرب الأهلي والزمالك وكل الإمكانيات متاحة عندهم، فلوس وجماهير واعلام ولاعبين.

ويرى محسن صالح أنه لا يوجد لاعب قادر على لاعب ثلاث مباريات حاسمة في أسبوع واحد و ذلك عقب أعلان موعد مباراة القمة بين الفريق الأحمر أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري .

وأوضح صالح أن الاهلى سيواجه الزمالك مرتين ثم مواجهة صن داونز الجنوب افريقي مرتين و الزمالك أيضا واجه الترجى التونسى ثم الأهلى مرتين وبعدها الترجي مرتين ، وهو أمر صعب للغاية ولابد من المسئولين في الاتحاد المصري لكرة القدم تفاهم الامر وتأجيل مباراة قمة الدوري المصري.