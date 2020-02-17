شكرا لقرائتكم العميد: فايلر طلب من مسؤلي الأهلي تأجيل مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد احمد حسن عميد لاعبي العالم وكابتن منتخب مصر السابق، ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي ، طلب من مسئولي النادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها 24 فبراير الجاري والمؤجلة من الجولة الـ 4 للدوري.

وقال احمد حسن في تصريحات تليفزيونية ان اتحاد الكرة عليه تأجيل المباراة خاصة ان الفريقين ستقابلان قبل مباراة الدوري بـ 4 أيام ، وهو امر صعب خاصة ان هناك رحلة سفر للفريقين بين المباراتين، حيث ستقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل في أبو ظبي بين الأهلي والزمالك أيضا.

وافقت الجهات الأمنية علي اقامة مباراة قمة الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري، وتلقت ادارة الأهلي والزمالك خطابات رسمية تؤكد اقامة المباراة علي ستاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

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وكان اتحاد الكرة أعلن أنه تسلم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.

وخاطب اتحاد الكرة رسمياً ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".