شكرا لقرائتكم لاعبان و3 مدربين مروا في تاريخ العين والنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يسبق للنصر السعودي أن التقى بنظيره العين الإماراتي ببطولة رسمية طوال تاريخهما، غير أن عدداً من اللاعبين والمدربين سبق لهم الدفاع عن ألوان الفريقين منذ مطلع الثمانينيات الميلادية.

ويلتقي النصر بالعين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في اللقاء الرسمي الأول بين الفريقين.

وسار لاعب ومدربان من النصر باتجاه العين خلال الأعوام الماضي، بينما قرر اثنان لاعب ومدرب السير في الاتجاه المعاكس نحو أصفر العاصمة السعودية.

وعقب كأس العالم 1978 ضم النصر اللاعب التونسي الشهير حماد العقربي بعد السماح بالاستعانة في المحترفين الأجانب "الفترة الأولى"، وأمضى موسماً واحداً مع الأصفر، ورحل بعده إلى العين الإماراتي في موسم 1980-1981 مسجلاً 10 أهداف في مشوار تحقيق الفريق لقب الدوري الإماراتي.

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بعد ذلك التاريخ بـ17 عاماً، تعاقد النصر مع الروماني الراحل إيلي بلاتشي، والذي فاز معه بلقب كأس الخليج للأندية، وبعد موسم واحد انتقل لتدريب غريمه التقليدي الهلال وحقق معه لقب كأس الخليج للأندية والدوري السعودي، قبل أن يرحل نحو العين الذي رفع معه كأس رئيس الدولة أواخر القرن الماضي.

وبعد وصول العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2005، تعاقد النصر مع لاعب الوسط البنمي ألبرتو بلانكو، وقضى الأخير موسماً ونصف يدافع خلالها عن ألوان الأصفر دون ترك بصمة تذكر.

وفي عام 2007 تعاقد العين مع الحارس الإيطالي الشهير والتر زينغا، غير أن العلاقة التعاقدية لم تمتد سوى 6 أشهر فقط دون تحقيق أي إنجاز يذكر، وفي صيف 2010 أعلن النصر تولي تدريب "العنكبوت" الفريق، وكذلك لم يستمر أكثر من المدة التي قضاها في العين ورحل عن الرياض.



وفي مطلع 2017، فسخ الكرواتي زوران ماميتش عقده مع النصر بشكل مفاجئ، وظهر بعدها مدرباً للعين في حدث دفع الناديين إلى إصدار عدة بيانات متبادلة، وعقب حصوله مع العين على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2018، فسخ عقده مع النادي البنفسجي وانتقل إلى تدريب الهلال السعودي الذي أقاله بعد 5 أشهر فقط.