شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: فايلر طلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، عميد لاعبى العالم كابتن منتخب مصر السابق، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى، طلب من مسئولى النادى الأهلى تأجيل مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 24 فبراير الحالى والمؤجلة من الجولة الـ 4 للدوري.

وقال أحمد حسن، فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة عليه تأجيل المباراة، خاصة أن الفريقين سيتقابلان قبل مباراة الدورى بـ4 أيام، وهو أمر صعب، خاصة أن هناك رحلة سفر للفريقين بين المباراتين، حيث ستقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل فى أبو ظبى بين الأهلى والزمالك أيضا.

ووافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة قمة الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجارى، وتلقت إدارة الأهلى والزمالك خطابات رسمية تؤكد إقامة المباراة على استاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

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وكان اتحاد الكرة أعلن أنه تسلم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الحالى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.

وخاطب اتحاد الكرة رسمياً ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز، وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أعلنت عن تعيين طاقم تحكيم نرويجى، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصرى، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسئولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".