سوبر كورة يكشف موقف اتحاد الكرة من استضافة نهائي دورى الأبطال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة موقفهم من خطاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتقديم طلب استضافة مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية في النسخة الحالية.

وكشف اتحاد الكرة أنه سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة للتشاور والتناقش حول هذا الأمر وحسمه، ويقام نهائى الكونفدرالية 24 مايو المقبل، بينما يقام نهائي دوري الأبطال يوم 29 من نفس الشهر.

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخراً إلى أن أحمد أحمد رئيس كاف طلب من بول كاجامي رئيس دولة رواندا استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. Advertisements ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة للمرة الأولى في النسخة الحالية، واجتمع أحمد أحمد رئيس كاف بالرئيس الرواندى ليطلب منه بشكل رسمى استضافة النهائي المقرر له نهاية مايو المقبل، فى ظل عدم تقدم أى دولة بطلب لاستضافة المباراة.

وكان رئيس الكاف قد دخل فى أزمة بشأن الملعب المستضيف لنهائى دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجارى، بعد تأجيل الكشف عنه بشكل نهائى رسمى عقب انتهاء منافسات الدور ربع النهائى من المسابقة، والتى أسفرت عن المواجهات التالية: الزمالك ضد الترجى التونسى والأهلى ضد صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى ضد النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى ضد مازيمبى الكونغولى.

ورفض بعض أعضاء الاتحاد الأفريقى من دولتى تونس وجنوب أفريقيا قرار أحمد أحمد بإقامة نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا فى المغرب بعد اقتراب الإعلان إقامة المباراة بملعب "محمد الخامس".