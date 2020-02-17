شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ورنيم الوليلي يتوجان ببطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد ثنائى وادى دجلة، على فرج المصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش، ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة الجمهورية التى نظمها الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة.

وفازت رنيم الوليلى على زميلتها بوادى دجلة نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 15 دقيقة، حيث انسحبت نوران للإصابة بعد مرور الشوط الأول والذى كان نتيجته 11/7 لصالح رنيم.

فيما تغلب على فرج على طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، ليحتفظ بلقب البطولة الذى يحمله عن النسخة الماضية، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-9.

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كما فاز كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى المصنف الرابع عالميا على منافسه محمد أبو الغار المصنف التاسع، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11, 7, 11-8, 11-6 .

وحصدت هانيا الحمامى لاعبة هليوبوليس المصنفة العاشرة عالميا، المركز الثالث بعد التغلب على منافستها روان العربى، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11, 9 .

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.