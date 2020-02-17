ترتيب مجموعة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على إستقلال طهران

الإثنين 17 فبراير 2020

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من تحقيق الفوز على نادي إستقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد جابر بن أحمد الدولي في الكويت لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا .



ورفع أهلي جدة رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة فيما توقف رصيد فريق نادي إستقلال طهران الإيراني عند نقطة يتيمة في المركز الثالث .

ويحتل نادي الوحدة الإماراتي المركز الثاني في المجموعة برصيد أربعة نقاط بعد أن تغلب على الشرطة العراقي اليوم الأثنين بهدف واحد مقابل لا شيء ليتذيل الأخير ترتيب المجموعة برصيد نقطة يتيمة .

وإليكم ترتيب المجموعة كاملاً بعد نهاية مباريات الجولة الثانية