أهلي جدة يتجاوز إستقلال طهران بنجاح في دوري أبطال آسيا

الإثنين 17 فبراير 2020

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من تحقيق فوز هام على منافسه فريق نادي إستقلال طهران بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الاثنين على ملعب إستاد جابر الدولي بالكويت لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

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افتتح سلمان المؤشر التقدم للفريق السعودي عند حلول الدقيقة السابعة عشر من ركلة جزاء قبل أن يدرك أمير أرسلان التعادل للفريق الإيراني في الدقيقة الثانية والعشرين ليعود المؤشر ويدرك هدف الفوز الغالي في الدقيقة التاسعة والثلاثين .

وبهذا الفوز رفع فريق نادي الاهلي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الأولى فيما توقف رصيد فريق نادي إستقلال طهران عند نقطة يتيمة .