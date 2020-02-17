- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يتجاوز إستقلال طهران بنجاح في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من تحقيق فوز هام على منافسه فريق نادي إستقلال طهران بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الاثنين على ملعب إستاد جابر الدولي بالكويت لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
افتتح سلمان المؤشر التقدم للفريق السعودي عند حلول الدقيقة السابعة عشر من ركلة جزاء قبل أن يدرك أمير أرسلان التعادل للفريق الإيراني في الدقيقة الثانية والعشرين ليعود المؤشر ويدرك هدف الفوز الغالي في الدقيقة التاسعة والثلاثين .
وبهذا الفوز رفع فريق نادي الاهلي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الأولى فيما توقف رصيد فريق نادي إستقلال طهران عند نقطة يتيمة .
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يتجاوز إستقلال طهران بنجاح في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.