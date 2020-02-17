الامارات | بالفيديو والصور.. سقوط زين الدين زيدان في ليلة سقوط ريال مدريد

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. سقوط زين الدين زيدان في ليلة سقوط ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعلت صور مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مواقع التواصل الإجتماعي بعد السقوط الذي تعرض له نتيجة تدخل لاعب سيلتافيغو، الغاني جوزيف أودو، عليه بدون قصد، في الدقيقة 61 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2ـ في ختام لقاءات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.
ولم يخسر جمهور ريال مدريد نقطتين فقط في المباراة ساهت في إقترابه من برشلونة الوصيف بفارق نقطة واحدة، بعدما وصل إلى النقطة 53، وإنما تعرض مدرب فريقه زين الدين زيدان السبب الرئيسي في إعادة هيبة الفريق إلى السقوط ولكنه تعامل مع الموقف بمرونة وقام سريعاً واستمر في توجيه لاعبيه.
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