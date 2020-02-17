الامارات | اتحاد جدة السعودي يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاريلي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة السعودي يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاريلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع البرازيلي فابيو كاريلي كمدير فني للفريق، خلفا للهولندي تين كات الذي أقيل من منصبه الاسبوع الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن كاريلي وقع على عقد توليه مسؤولية تدريب الفريق، لعام ونصف العام.

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وكان اتحاد جدة أعلن إقالة تين كات، وذلك بعد دخول الاخير في أزمات عديدة مع اللاعبين والجهاز المعاون، كان أخرها مع صالح الصقري مدير الكرة بالنادي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).