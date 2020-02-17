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الامارات | اتحاد جدة السعودي يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاريلي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع البرازيلي فابيو كاريلي كمدير فني للفريق، خلفا للهولندي تين كات الذي أقيل من منصبه الاسبوع الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن كاريلي وقع على عقد توليه مسؤولية تدريب الفريق، لعام ونصف العام.

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وكان اتحاد جدة أعلن إقالة تين كات، وذلك بعد دخول الاخير في أزمات عديدة مع اللاعبين والجهاز المعاون، كان أخرها مع صالح الصقري مدير الكرة بالنادي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة في دوري كأس الأمير (الدوري السعودي للمحترفين).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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