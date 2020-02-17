الامارات | هذا رأي أسطورة الكرة الإيطالية ديل بييرو في محمد صلاح!

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا رأي أسطورة الكرة الإيطالية ديل بييرو في محمد صلاح! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد النجم الإيطالي اليساندرو دل بييرو، بلاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، وبما يفعله منذ أن انضم إلى الفريق في 2017 واصفاً اللاعب بأنه “معشوق” الفريق الإنجليزي الجديد، وليس في مصر فقط.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول قادماً من روما مقابل 40 مليون يورو وأصبح في عامين ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، بعدما تألق بشكل لافت ليفوز بالجائزة تلو الأخرى ويواصل تألقه مع فريقه الإنجليزي.

وقال ديل بييرو، في لقاء مع صحيفة ميرور البريطانية: “جمهور ليفربول أطلق على النجم السابق رودي فاولر، لقب “معشوق الجماهير”، لكن لدى ريدز الآن بطل جديد للعبادة هو ملكهم المصري محمد صلاح، منذ انضمامه إلى النادي في صيف عام 2017، حقق 89 هدفًا وهو أمر لا يصدق في 138 مباراة”.

Advertisements

وأضاف النجم الإنجليزي: “محمد صلاح حصل على 50 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 72 مباراة فقط، مما جعله رابع أسرع لاعب للوصول إلى المرمى ويأتي خلف رود فان نيستلروي، آلان شيرر وآندي كول، وقد سجل بالفعل 18 هدف هذا الموسم، عندما كان في روما، أتذكر عدد المرات التي كان فيها أمام المرمى ثم يضيع الأهداف، ثم فجأة، قام بتحسين ذلك في ليفربول وسجل أكثر من 30 هدفا في الموسم، عندما يكون لديك هذا النوع من العقلية الذي تريد تحسين نفسك لتنمو، إنه أفضل شيء."

وتابع: “فاز محمد صلاح بالحذاء الذهبي للدوري الممتاز في أول موسمين له على ملعب أنفيلد، مع إحراز 14 هدفاً في الدوري حتى الآن، وهو ما ساعد فريق يورغن كلوب في التواجد بالصدارة بفارق 25 نقطة، وقد تحدث كلوب أيضًا بعبارات رائعة عن المهاجم مؤخرًا، بعد أن سئل عما إذا كان يعتبره قليل التقدير، قال: "أقل تقدير؟ لا أشعر أن نكون صادقين”.

واستمر النجم الإيطالي في مدح محمد صلاح، قائلاً: "إذا سجل 44 هدفًا في ثلاثة مواسم متتالية، فسيكون ذلك رائعًا حقًا، وربما كان سيربح الدوري العام الماضي، بالنسبة للاعب، إنه شخصية استثنائية ولن يتوقف أبدًا عن الواقع، يريد أن يلعب ولست متأكدًا من عدد المباريات التي غاب عنها ولكن هذا فقط هو، إنه أصبح هدافًا طبيعيًا، هكذا يكون الحال".