شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مثيرة في تاريخ «السوبر».. «الأبيض» أول المُتوجين و«الأحمر» الأكثر حصدًا للقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة القطبين الأهلى والزمالك على لقب كأس السوبر، مساء الخميس المقبل، المقرر احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لها.

ويدخل الأهلى اللقاء بصفته بطلاً للدورى في الموسم الماضى، بينما يشارك الزمالك وهو مُتوجاً بلقب كأس مصر، حيث كانت آخر مواجهات الطرفين في السوبر في سبتمبر الماضى ونجح الأهلى في حسم اللقب والفوز بنتيجة 3/2 في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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ويعتلى الأهلى تاريخ السوبر المصرى بـ11 لقباً كأكثر فريق تُوج به، بينما يأتى الزمالك ثانياً بـ3 ألقاب وكل من حرس الحدود والمقاولون العرب في جعبتهما لقب وحيد.

ويعتبر الزمالك أول فريق يُتوج بالسوبر المصرى وذلك في عام 2001 بالفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، كما يعد أول فريق حافظ على اللقب بعد تتويجه بلقب النسخة الثانية على حساب المقاولون العرب في عام 2002. أما عن الانتصار الأكبر في تاريخ السوبر المصرى فكان من نصيب ذئاب الجبل فريق المقاولون العرب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة والفوز بنتيجة 4/2 على الزمالك في عام 2004 في واحدة من كبرى مفاجآت السوبر المصرى. وكان الثعلب الصغير حازم إمام، نجم الزمالك السابق، هو من قص شريط أهداف السوبر.

وتم الاحتكام لركلات الترجيح خلال 4 مناسبات في تاريخ السوبر المصرى، منها في 3 مباريات جمعت الأهلى والزمالك أعوام 2003 و2014 و2017 ونجح الأحمر في التتويج على إثرهما مرتين والزمالك في مرة وحيدة، ومباراة أخرى جمعت الأهلى والإسماعيلى عام 2007 ونجح الأهلى أيضاً في الظفر باللقب على إثر ركلات الحظ الترجيحية. الزمالك هو أكثر فريق خسر اللقب، حيث عجز عن حسم 6 نهائيات للسوبر خلال 9 مشاركات، بواقع 5 أمام الأهلى وواحدة أمام المقاولون. ويعتلى عبدالله السعيد قائمة هدافى السوبر المصرى، حيث سجل نجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالى 3 أهداف، بينما على مستوى اللاعبين الأجانب نجح ثنائى الأهلى وليد أزارو المعار حالياً للاتفاق السعودى والنيجيرى جوينور أجايى في التسجيل من بين جميع اللاعبين الأجانب الذذيبن شاركوا في السوبر، فسجل المغربى هدف تتويج الأهلى بسوبر 2018 في شباك المصرى، وثنائية مميزة للنيجيرى في شباك الزمالك بلقاء السوبر الماضى في سبتمبر من عام 2019.