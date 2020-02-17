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يورجن كلوب يتحدث عن مواجهة أتليتكو مدريد غدًا في دوري الأبطال

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، عن حالة لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي .

وغادرت قائمة ليفربول المكونة من 21 لاعبًا إلى إسبانيا، بعد ظهر اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الأتلتي.

وقال كلوب، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، إن جميع اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة نورويتش سيتي الأخيرة، سيكونوا جاهزين لمواجهة أتلتيكو مدريد.

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وأوضح المدرب الألماني: «الحالة البدنية للفريق رائعة، والجميع مستعد، الأمور على ما يرام، فقط شيردان شاكيري وناثانيال كلاين سيغيبان عن اللقاء».

وأضاف: «هناك أوجه تشابه من حيث طريقة اللعب بين نورويتش وأتليتكو؛ لذا فإن مباراة الدوري الأخيرة تحضيرًا جيدًا لمواجهة الأتلتي».

وتابع: «أتلتيكو مدريد فريق قوي للغاية على المستوى البدني، ومنظم جيدًا، كما أنه مميز في الهجوم المرتد، والكرات الثابتة، ولديهم مهاجمون يتمتعون بالكثير من الجودة الفردية».

وأتم: «أنه ليس بعيدًا عن عملنا، فنحن معتادون على مثل تلك الأمور، ونتطلع إلى هذه المواجهة حقًا».

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