شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة للسوبر: جماهير الأهلي كامل العدد و40% من تذاكر الزمالك لا تزال متاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف سهيل العريفي، مدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن وجود 40% من تذاكر جماهير الزمالك لم تُبع لمباراة الخميس المقبل.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في كأس السوبر المصري بين الأحمر بطل الدوري والأبيض بطل الكأس.

وفي تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية قال العريفي: «تذاكر الأهلي نفدت بالكامل، لكن تذاكر الزمالك بها نحو 40% مدرجات خاوية متاحة للحجز، ويمكن للجميع شراء التذاكر بكل سلاسة الآن».

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ونفى العريفي الشائعات التي تواترت حول وجود أزمة في تذاكر جماهير الزمالك تسببت في تعطيل عملية بيع التذاكر لمحبي الفارس الأبيض في الإمارات، مضيفاً: «هذه شائعات معتادة من الجماهير في المباريات الكبيرة».

وأضاف العريفي: «لا صحة لشائعات التذاكر، ما أشيع عن وجود خلل في الموقع الإلكتروني لبيع التذاكر أمر غير صحيح، تواصلنا مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ليتابع الأمر بنفسه ويصحح الشائعات في قناة نادي الزمالك».

وواصل سهيل قائلاً: «هذه ليست الفاعلية الأولى التي يقوم بتنظيمها مجلس أبوظبي الرياضي، نعد بأن يوم كأس السوبر سيكون استثنائياً ويترك ذكرى سعيدة للجميع وينتهي بشكل طيب».

وأنهى سهيل بالكشف عن جوائز كبيرة تحفز الجماهير على الحضور وتمنحهم وقتاً مثيراً في ملعب محمد بن زايد، قائلأً: «رصدنا ثلاث سيارات من طراز نيسان، و100 هاتف نقال وجهاز لوحي (أيباد)، وهذا أقل شيء يقدمه مجلس أبوظبي للجماهير المصرية».