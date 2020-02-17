شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي في دبي بعد قرار سيتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مدينة دبي الإماراتية، لقضاء الإجازة التي منحها المدير الفني كيكي سيتين للاعبي البارسا، لمدة يومين. وشارك ميسي في الانتصار على خيتافي بهدفين لهدف السبت الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الليجا. وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هذه الرحلة تم التخطيط لها منذ فترة، حيث سيقوم ميسي بأعمال ترويجية.

وأضافت: "ميسي سيفى ببعض التزاماته كسفير لمعرض ستتم إقامته في دبي". وأشار التقرير، إلى أن ميسي صور سابقًا بعض مقاطع الفيديو للترويج لهذا الحدث، والذي سيضم 130 دولة من جميع أنحاء العالم.

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