انتر ميلان على اعتاب استعادة هاندانوفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن الدولي السلوفيني سمير هندانوفيتش قائد إنتر ميلان اقترب من العودة الى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

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وكان ​هاندانوفيتش​ قد تعرض لإصابة في مباراة أودينيزي يوم 2 فبراير الجاري، بسبب كسر في إصبعة الصغير في يده اليسرى.

ووفقاً لصحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، فأن الحارس المخضرم اقترب من العودة حيث من المتوقع ان يشارك امام لودوغوريتس في الدوري الأوروبي، وقد يكون جاهزا لمواجهة ​يوفنتوس​ في الدوري الإيطالي.

وغاب هاندانوفيتش أمام ميلان في الديربي، وكذلك نابولي في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وامام لاتسيو في الدوري الإيطالي.