شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي في زيارة خاطفة الى دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية صوراً لنجم ​فريق برشلونة الاسباني​، الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتبر احد افضل لاعبي كرة القدم في التاريخ اثناء وصوله الى امارة دبي في ​الامارات العربية المتحدة​ بصفته سفيرًا لإكسبو 2020 وسيغادر مساء اليوم الاثنين ليلحق بتمرينات فريقه في الثامنة صباح الثلاثاء.

وكشف الموقع الرسمي لفريق برشلونة الاسباني أن البرغوث الارجنتيني جاء بطائرة خاصة بمفرده من دون عائلته بسبب عقد ترويجي خاص به في دبي. يذكر ان برشلونة حقق الانتصار بنتيجة 2 -1 امام فريق خيتافي خلال نهاية الاسبوع الماضي في ​الليغا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي في زيارة خاطفة الى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.