بايرن ميونيخ يزاحم ليفربول ويجدد إهتمامه بمهاجم لايبزيغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

كشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، ان نادي ​بايرن ميونيخ​ جدد اهتمامه بمهاجم ​لايبزيغ​، الدولي الألماني ​تيمو فيرنر​ وينوي التحرك لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.



وكان البافاري قريباً من التعاقد مع فيرنر بالصيف الماضي لكنه صرف النظر عن الصفقة معتبراً أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب في ظل وجود الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

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وكان نادي ​ليفربول​ أبدى اهتمامه بالمهاجم الالماني لتعزيز خط هجومه وتوسعة مروحة خيارات المدرب يورغن كلوب.

وخاض فيرنر، هذا الموسم 31 مباراة بقميص لايبزيغ، في جميع المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 10 أخرى.