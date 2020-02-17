شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف اتحاد الكرة من استضافة نهائي دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، موقفهم من خطاب الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" لتقديم طلب استضافة مباراة نهائي دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية في النسخة الحالية.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لسوبر كورة، أن الجبلاية لن تتقدم بطلب إلى الكاف إلا اذا كانت على يقين بنسبة 100% في الفوز بالتنظيم والإستضافة، نظرا لقيمة مصر وتاريخها في القارة السمراء.

قال المصدر إنه من الصعب أن يوافق الكاف على تنظيم واستضافة مصر لنهائى دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، بعد إسناد الكاف لمصر شرف تنظيم بطولة أمم افريقيا للكبار وكذلك نفس البطولة للمنتخبات تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تابع أن اتحاد الكرة سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة للتشاور والتناقش حول هذا الأمر وحسمه خاصة وأن أخر موعد لتقديم طلب الاستضافة يوم 20 فبراير الجارى.

ويقام نهائى الكونفيدرالية 24 مايو المقبل، بينما يقام نهائي دوري الأبطال يوم 29 من نفس الشهر.

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وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخراً إلى أن أحمد أحمد رئيس كاف طلب من بول كاجامي رئيس دولة رواندا استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة للمرة الأولى في النسخة الحالية، واجتمع أحمد أحمد رئيس كاف بالرئيس الرواندى ليطلب منه بشكل رسمى استضافة النهائي المقرر له نهاية مايو المقبل، فى ظل عدم تقدم أى دولة بطلب لاستضافة المباراة.

وكان رئيس الكاف قد دخل فى أزمة بشأن الملعب المستضيف لنهائى دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجارى، بعد تأجيل الكشف عنه بشكل نهائى رسمى عقب انتهاء منافسات الدور ربع النهائى من المسابقة، والتى أسفرت عن المواجهات التالية: الزمالك ضد الترجى التونسى والأهلى ضد صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى ضد النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى ضد مازيمبى الكونغولى.

ورفض بعض أعضاء الاتحاد الأفريقى من دولتى تونس وجنوب أفريقيا قرار أحمد أحمد بإقامة نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا فى المغرب بعد اقتراب الإعلان إقامة المباراة بملعب "محمد الخامس".