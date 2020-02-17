شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: نفسي أشوف الزمالك بطل السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق تتويج الفريق الأبيض بلقب السوبر المحلى على حساب المارد الأحمر في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الخميس المقبل في ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

أكد رضا عبد العال في تصريحات لـ "الخليج 365" إنه زملكاوى صميم ويعشق الفريق الأبيض ويتمنى له الفوز على حساب الأهلى.

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أشار عبد العال أن مباراة الأهلى والزمالك خارج التوقعات ولا يمكن التكهن بنتيجتها موضحا أن الفريقين في أفضل حالاتهم الفنية وستكون الغلبة للفريق الجاهز فنيا وذهنيا وبدنيا لا فتا إلى أن المباراة ستكون ممتعة.

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.