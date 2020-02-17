شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: أوناجم مفروض على "كارتيرون" فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك



أكد رضا عبد العال نحم الأهلى والزمالك الأسبق إن المغربي محمد أوناجم يعد نقطة ضعف الفريق الأبيض في مباراة السوبر المحلى المقرر لها أمام الأهلى الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

أضاف عبد العال في تصريحات لـ "الخليج 365":" أوناجم من اللاعبين الغير مؤثرين فى الملعب ومشاركته فى السوبر لن تفيد الفريق الأبيص مينفعش خاصة أنه لاعب عديم الإمكانيات الفنية".

أوضح رضا عبد العال أن أوناجم يعد من اللاعبين المفروضين على كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

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ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.