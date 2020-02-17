شكرا لقرائتكم الزمالك يحيى الذكرى الـ46 لضحاياه الـ48 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيت صفحة نادي الزمالك الذكرى السادسة والأربعون لموت 48 فرد من مشجعيه في مباراة الفريق الأبيض ضد فريق دوكلا براج التشيكي.

وقالت صفحة الزمالك عبر حسابها على تويتر، " تَحل اليوم الذكرى السادسة والأربعون على وفاة ٤٨ مشجع زملكاوي آثر التدافع والعدد الزائد في المباراة التي جمعت الزمالك بفريق دوكلا براغ التشيكي، سنظل نخلد ذكراكم دائمًا".

وشهدت مباراة الزمالك أمام دوكلا براج التشيكي بتاريخ 17 فبراير 1974 واقعة مؤلمة بعد انهيار السور الحديدي للملعب بسبب الزحام وتدافع الجماهير ولقى 48 مشجعا مصرعهم.

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و تعود القصة المأساوية إلى عام 1974، حين سقط 48 شهيدًا فى أحداث مباراة الزمالك ودو كلا براغ التشيكى، وبالتحديد فى 17 فبراير 1974 الفاجعة الأولى فى تاريخ ملاعب كرة القدم المصرية على استاد حلمى زامورا بميت عقبة.

كانت المباراة ودية ولكن الفريق كان يضم نجومًا كبارًا ولم تكن هناك أزمات بين الجماهير والأمن ليقع بهم المدرج قبل بداية المباراة، حيث سقط أكثر من 48 مشجعًا وإصابة المئات، وذلك بسبب انهيار المدرج بهم لعدم قدرة تحمل المدرج للعدد الغفير من الجماهير التى مشغوفة بمشاهدة فريق أوروبى.