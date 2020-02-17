شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يفوز على المقاصة بهدف ويتأهل لدور الـ8 من كأس مصر.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
استحوذ لاعبو طلائع الجيش على مجريات الشوط الأول وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة عن طريق عمرو جمال وعمار حمدى وكريم طارق ، بينما مال لاعبو مصر المقاصة لإمتصاص الحماس الزائد للاعبى الطلائع وقد ألغى حكم المباراة هدف التعادل للمقاصة عن طريق الأثيوبى شيمس بيكلى بداعى التسلل .
وفى الشوط الثانى حاول لاعبو المقاصة بكل قوة إحراز هدف التعادل دون جدوى قابله دفاع محكم من لاعبى طلائع الجيش حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز طلائع الجيش بهدف مقابل للاشئ .
وبدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: أحمد عادل
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: مصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين.
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