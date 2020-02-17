شكرا لقرائتكم تحديد موعد مباراتي الاتحاد والشباب في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، عن موعد مباراتي فريقه أمام الشباب في نصف نهائي كأس البطولة العربية لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في 16 مارس المقبل على أرضية ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، على أن يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لقاء الإياب بين الفريقين بتاريخ 5 أبريل المقبل.

يذكر أن الاتحاد والشباب تأهلا إلى نصف النهائي، برفقة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري.