"صلاح" مرشح للفوز بجائزة مستحدثة في دوري أبطال أوروبا.. ويويفا: "مو" يقود ليفربول أمام أتلتيكو مدريد.. و"روبرتسون" تحت التهديد

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكر القدم "يويفا" عن تشكيل ليفربول الإنجليزي المتوقع أن يخوض به مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف "يويفا" أن المصري محمد صلاح، سيكون على رأس تشكيل الريدز المتوقع، حيث يعتمد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، على طريقة 4-3-3: حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

التشكيل:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندر روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني

طاقم بولندي لقيادة مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول

الظهير الأيسر

ويعد أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، هو اللاعب الوحيد من الفريقين المهدد بالغياب عن مباراة الإياب حال حصوله على بطاقة صفراء، وستقام مواجهة الإياب في ملعب "آنفيلد" يوم 11 مارس المقبل.

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يُذكر أن مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، تنطلق في العاشرة مساء غد الثلاثاء، على ملعب "متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، ويقود مواجهة الليلة طاقم تحكيم بولندي بقيادة سايمون مارشينياك، ويعاونه مواطناه بافيل سوكولنيكي وتوماش ليستكيفيتش.

4 لقاءات

وجمعت 4 لقاءات من قبل، فريقي ليفربول وأتلتيكو مدريد، وتمكّن كل فريق من تحقيق انتصار وحيد وانتهت مباراتان بالتعادل، وأحرز كلا الفريقين أربعة أهداف في شباك الآخر.

ويخوض ليفربول مواجهة الغد، وهو منتشٍ بتواصل انتصاراته المحلية في الدوري الإنجليزي بعد الفوز الصعب على نورويتش سيتي، بهدف نظيف، سجله السنغالي ساديو ماني، العائد من الإصابة، ليزيد الريدز الفارق في صدارة ترتيب البريميرليج إلى 25 نقطة، عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

"يويفا"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، أنه استحدث جائزة جديدة تمنح لأفضل لاعب في كل مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، بشكل رسمي، اعتبارا من منافسات دور الـ16 لنسخة الموسم الحالي.

وكشف الموقع الرسمي لـ"يويفا"، أن جائزة أفضل لاعب ستمنح عقب انتهاء كل مباراة وذلك بداية من مباريات غد الثلاثاء، في ثمن نهائي البطولة، ومن المنتظر أن يجري اختيار اللاعب الأفضل وفقا للدور التكتيكي والحاسم وقدرته على الإبداع، بالإضافة إلى اللعب النظيف.

وأوضح موقع "يويفا" أنه سيجري اختيار الأفضل بناء على اختيارات اللجنة الفنية المكون من 9 خبراء أبرزهم: جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب انجلترا، روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، فيل نيفيل، مدرب منتخب السيدات الإنجليزي، والإيرلندي روبي كين.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وينطلق دور الـ16 من دوري الأبطال، غد الثلاثاء، بإقامة مواجهتين في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، إذ يحل نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ضيفا على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحال قدم محمد صلاح، مباراة قوية أمام الروخي بلانكوس، وتمكنه من حصد هذه الجائزة، سيكون أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد جائزة الأفضل في المباراة، وسيدخل تاريخ الشامبيونزليج كأول لاعب يتوج بها.