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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن السوبر الرابع فى قمة أبوظبى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طموح وهدف يسعى إليه فريق الزمالك فى مباراة القمة التى تجمعه مع الأهلى الخميس المقبل، فى مباراة السوبر المحلى، والتى تقام بمعلب محمد بن زايد بأبو ظبى بالإمارات، وهو تحقيق اللقب الرابع من البطولة، فى تاريخه .
سبق وحقق الزمالك لقب السوبر المحلى 3 مرات، قبل قمة أبو ظبى، وجاءت البطولات أعوام 2001 على حساب غزل المحلة، وأمام المقاولون 2002، و2016 أمام الأهلى، بينما حقق الوصافة 5 مرات، أعوام، ويعد الزمالك هو أول فريق يتوج ببطولة السوبر فى نسختها الأولى وهى عام 2001.
اللقب الأول 2001
توج فريق الزمالك بلقب السوبر المصرى بالتغلب على غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف الأبيض حازم إمام وحسام حسن فى الوقت الإضافى، بينما سجل للمحلة محمد محروس العتراوى.
اللقب الثانى 2002
احتفظ الزمالك بلقب السوبر المحلى فى العام التالى، بالفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه أسامة نبيه فى الوقت الإضافى للمباراة وبالتحديد فى الدقيقة 119 .
اللقب الثالث 2016
آخر لقب من بطولة السوبر المحلى حققه الأبيض كان عام 2016، بعد أن فاز على الأهلى فى المباراة التى جمعتهما، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليتم الاحتكام الى ركلات الترجيح، وانتهت المباراة 3/1 للفريق الأبيض.
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