شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم المقاصة بهدف ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية.

استحوذ لاعبو طلائع الجيش على مجريات الشوط الأول وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة عن طريق عمرو جمال وعمار حمدى وكريم طارق، بينما مال لاعبو مصر المقاصة لامتصاص الحماس الزائد للاعبى الطلائع وقد ألغى حكم المباراة هدف التعادل للمقاصة عن طريق الإثيوبى شيمس بيكلى بداعى التسلل.

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو المقاصة بكل قوة إحراز هدف التعادل دون جدوى قابله دفاع محكم من لاعبى طلائع الجيش حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء.

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وبدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دبش وأحمد محسن.

خط الوسط: مصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم.

الهجوم: شميلس بيكلى وعبدالله مجدى وأودو موسيس.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحى وأحمد ياسين وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين.