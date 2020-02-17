شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استقبال جماهيرى حافل للأهلى فى الإمارات استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت جماهير الأهلى المتواجدة بالإمارات الأجواء فى مطار أبو ظبى لحظة وصول فريقها إلى المدينة، من أجل خوض السوبر المصرى ضد الزمالك يوم الخميس المقبل.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بالإمارات على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى مطار أبو ظبى لخوض مباراة السوبر المصري. وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع نظيره الزمالك مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، على لقب السوبر المصري‎.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، وصلت إلى مطار أبو ظبى الدولى قبل قليل، استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

وكانت البعثة قد أقلعت من مطار القاهرة الدولى فى تمام الثانية ظهر اليوم، متجهة إلى أبو ظبى، واختار رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائمة للاعبين ضمت كلا من: شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفى - رامى ربيعة - محمود متولى - ياسر إبراهيم - أحمد فتحى - محمد هانى - أيمن أشرف - على معلول - حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو - جونيور أجايى - رمضان صبحى - محمود عبدالمنعم (كهربا) - وليد سليمان - مروان محسن - أليو بادجى - محمود وحيد - أحمد الشيخ.

فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.