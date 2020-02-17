شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفرماوى: هدفى المنتخب الأوليمبى بعد مشاركتى فى الدورى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى الفرماوي، لاعب الأهلي السابق واتحاد بن قردان التونسي حالياً، عن سعادته بالأداء الذي قدمه مع فريقه الجديد في الدوري التونسي، حيث شارك للمرة الأولى بصفة أساسية مع الفريق وحتى نهاية المباراة التي جمعت الاتحاد بنظيره الشبيبة، وانتهت بفوز فريق الفرماوي بهدف نظيف.

وقال الفرماوي، في تصريحات خاصة، إنه يطمح في الفترة المقبلة إلى الانضمام إلى المنتخب الأوليمبى، مشيراً إلى أن رحيله عن الأهلي كان بهدف المشاركة الأساسية لإثبات جدارته بارتداء قميص الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

وكان مباراة اتحاد بن قردان والشبيبة قد شهدت تألق الفرماوي الذي نال إشادة من مُحبي الاتحاد، حيث استكمل اللاعب الـ 902 دقيقة لعب مع فريقه في مشاركته الأولى.

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وانضم الفرماوى، الذى يعد أحد أبناء النادى الأهلى مواليد 1997، لفريق اتحاد بن قردان التونسي لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مفضلاً خوض تجربة احتراف خارجية رغم العروض التى تلقاها من أندية الدوري المصري.

نادى اتحاد بن قردان يحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري التونسي للموسم الجارى 2019-2020 برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلى، الذي يحتل المركز السادس.

وعقب توقيع الفرماوي مع بن قردان في الصيف الماضى، قال اللاعب فى تصريحات صحفية، إن الدورى التونسي من أقوى الدوريات فى أفريقيا، ويضم فرقا على أعلى مستوى، وعبر عن سعادته بتلك الخطوة التى تمنى أن تكون بداية تألقه بعد مراحل الشباب والناشئين، قائلا: "التجربة فى الدورى التونسى ستضيف لى على المستوى الفنى من خلال المشاركة مع بن قردان".

كما عبر عن أمنيته العودة إلى النادى الأهلي مجددًا من أجل تحقيق البطولات والألقاب، وتم تصعيد الفرماوى للفريق الأول في أكثر من مناسبة إلا أن إلغاء مسابقتي 97، و98 أدت لرحيل لاعبي الفريق بعد تقلص فرصه بالبقاء في الفريق الأول.