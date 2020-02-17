شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على المقاصة بهدف موهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طلائع الجيش في التقدم على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء بعد انتهاء الشوط الأول أحرزه كيفين موهيرى في الدقيقة 15 من المباراة المقامة بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر. استحوذ لاعبو طلائع الجيش على مجريات الشوط الأول وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة عن طريق عمرو جمال وعمار حمدى وكريم طارق، بينما مال لاعبو مصر المقاصة لامتصاص الحماس الزائد للاعبى الطلائع وقد ألغى حكم المباراة هدف التعادل للمقاصة عن طريق الأثيوبى شيمس بيكلى بداعى التسلل. وبدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: أحمد عادل. الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن. خط الوسط: مصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم. الهجوم: شميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين. وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فيما يسعى النيجيري ايمانويل أمونيكى المدير الفني للمقاصة لتسجيل انتصاره الأول مع الفريق بعد أن قاد الفريق الفيومى للتعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أول مباراة يظهر بها في الدوري المصرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على المقاصة بهدف موهيرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.