بالفيديو.. كينو لاعب بيراميدز السابق يعلن تشجيعه للأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، تشجيعه للنادي الأهلي في كأس السوبر المصري أمام الزمالك. ونشر نادي الجزيرة عبر حسابه على "تويتر" فيديو لجمع توقعات بطل السوبر المصري في غرفة ملابس الفريق، والتي شهدت تقاربًا بين مشجعي الأهلي والزمالك. وقال كينو (30 عاما)، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة، ردا على سؤال "أهلاوي أم زملكاوي" إنه يشجع الأهلي. ويلتقي الأهلي حامل لقب الدوري أمام الزمالك حامل لقب كأس مصر في السوبر المصري (2019-20) يوم الخميس المقبل على ملعب ملعب محمد بن زايد معقل الجزيرة.

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