طلائع الجيش يتأهل لربع نهائي الكأس وينتظر الفائز من بيراميدز والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حقق فريق طلائع الجيش فوزا على مصر المقاصة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب كيفن موهيري. وشهدت المباراة 5 بطاقات صفراء، منح حكم المباراة 3 بطاقات إلى لاعبي طلائع الجيش وحصد مصر المقاصة بطاقتين. وبتلك النتيجة، تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الثمانية، لينتظر الفائز بين فريقي بيراميدز والإسماعيلي.

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