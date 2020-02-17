غزال لمصراوي: إصابتي لن تمنعني عن المباريات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

أكد علي غزال لاعب نادي لاريسا اليوناني، أن الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه ضد باوك في الدوري المحلي الممتاز، لن تمنعه عن قادم المباريات.

وأشار غزال في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إصابته أمام باوك جاءت في الظهر، لكنه بدأ يتعافى منها استعدادًا للمواجهات المقبلة.

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وقال لاعب لاريسا: "حالتي في تحسن وبدأت التعافي من الإصابة، سأتواجد في المباريات المقبلة بشكل طبيعي".

وتعرض غزال لإصابة في الظهر خلال مواجهة باوك، ليغادر على إثرها ملعب المباراة بعد مرور 40 دقيقة فقط من زمن الشوط الأول.

الجدير بالذكر أن عمرو وردة، زميل غزال في لاريسا، لم يشارك في المباراة كونه معارًا من صفوف باوك مما يمنع مشاركته ضد فريقه السابق.