بالصور.. جماهير الأهلي تستقبل بعثة الفريق في الإمارات استعدادًا للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استقبلت جماهير الأهلي المتواجدة بدولة الإمارات، بعثة الفريق، استعدادًا لمواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتقام مواجهة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في العشرين من فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

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ووصلت بعثة فريق الأهلي، مساء اليوم الاثنين إلى أبوظبي بالإمارات، وسط استقبال كبير من جانب الجماهير الأهلاوية هناك.

وتوج النادي الأهلي بالدوري، فيما توج الزمالك بالكأس؛ ليتقابل الفريقان في السوبر المصري بالإمارات، للمرة الثالثة في التاريخ الذي يقام خارج مصر.

وضم فايلر جميع اللاعبين لقائمة المباراة، باستثناء الرباعي المصاب حمدي فتحي، وكريم نيدفيد، محمد ومحمود، وسعد سمير، إضافة لصالح جمعة، الذي أعلن الأهلي الاستغناء عن خدماته.