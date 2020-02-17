لجنة الانضباط تقبل التماس بيراميدز وتقرر تخفيف العقوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مساء اليوم الإثنين، قبول الإلتماس المقدم من نادي بيراميدز إف سي والاكتفاء بإيقاف مباراتين لكل من صدرت بحقهم عقوبات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات.

وفي وقت سابق اصدرت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف ضد خمسة لاعبين من نادي بيراميدز بسبب الاعتراض على الحكم إبراهيم نور الدين، بالإضافة لمنع ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق من أنشطة كرة القدم لثلاث مباريات.

وجاءت قرارات الإيقاف، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري والذي حقق خلالها الفريق الأحمر الفوز بهدفين لهدف.

وقررت اللجنة قبول التماس نادي الاتحاد السكندري والاكتفاء بإيقاف محمد إبراهيم مدرب الفريق 3 مباريات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات.