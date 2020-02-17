المقاولون يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة المصري في كأس مصر

دخل فريق المقاولون العرب في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس مصر المقرر لها بعد غد الأربعاء، ضمن دور الـ١٦ من البطولة.

ويحرص عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب،

على تجهيز اللاعبين من أجل مواصلة الاستعدادات لمواجهة المصري، والتأهل الدور المقبل، ويسعى النحاس لتصحيح أخطاء اللاعبين خلال المباريات الماضية، والعودة إلى نغمة الانتصارات بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام إنبي وبيراميدز بالدوري.

على الجانب الآخر، يجهز المقاولون محمد سالم مهاجم ذئاب الجبل، من أجل العودة للمشاركة عن غيابه عن آخر ثلاث مباريات للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها، قبل مواجهة طنطا بالدوري.