رئيس الأوليمبي يرحب بأعضاء اللجان الجدد

اجتماع مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد مع التشكيل الكامل للجان بالنادي؛ في بداية الاجتماع رحب المهندس بالأعضاء الجدد؛ وتحدث كل رئيس لجنة عن رؤية لجنته وعرض مع مجلس الإدارة المقترحات والأفكار الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس النادى أنه يجب أن يتم تطوير العمل في اللجان وأن تكون الفترة المقبلة فترة عمل جاد وتتكاتف جميع اللجان لخدمة أعضاء النادي بكل ما هو جديد.
وشدد علي أهمية دور لجنةالتسويق لتنمية موارد النادي وتفاعل لجنة أصدقاء الشباب، مع الشباب أقل من 18 سنة وعمل احتفالات رياضية ومسابقات عديدة من قبل اللجنة الرياضية للأعضاء والفرق الرياضية، والتأكيد علي تكاتف جميع اللجان لخدمة أعضاء النادي لإظهار افضل صورة للنادي الأوليمبي خلال الفترة القادمة من عمل اللجان.
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