رئيس الأوليمبي يرحب بأعضاء اللجان الجدد

اجتماع مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد مع التشكيل الكامل للجان بالنادي؛ في بداية الاجتماع رحب المهندس بالأعضاء الجدد؛ وتحدث كل رئيس لجنة عن رؤية لجنته وعرض مع مجلس الإدارة المقترحات والأفكار الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس النادى أنه يجب أن يتم تطوير العمل في اللجان وأن تكون الفترة المقبلة فترة عمل جاد وتتكاتف جميع اللجان لخدمة أعضاء النادي بكل ما هو جديد.

وشدد علي أهمية دور لجنة