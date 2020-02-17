مباراة السوبر.. اللجنة المنظمة: 40% من تذاكر الزمالك لم تباع حتي الآن

نفي سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي تقام مساء بعد غد الخميس علي ملعب ستاد استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في دولة الإمارات، وجود أزمة تخص التذاكر المخصصة لجماهير الزمالك.
وقال العريفي في تصريحات تليفزيونية لقناة "أبو ظبي" : " موقع بيع تذاكر المباراة يعمل بشكل كامل ولا صحة للشائعات عنوجود عطل".
وأضاف: " بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي زادت مبيعات التذاكر الخاصة بجماهيره، ويتبقى نحو 40% من مدرجات الزمالك خاوية ".
من جانه أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علي عدم وجود أزمة تخص التذاكر المخصصة للجماهير البيضاء.
وقال أحمد مرتضي في تغريدة عبر حسابه الشخصي
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصل ظهر اليوم الثلاثاء الي ابوظبي وسط استقبال جماهيري حاشد من الجماهير البيضاء.
وطالبت جماهير الزمالك لاعبي الفريق بحصد لقب السوبر المصري بعد أيام قليلة من الفوز بلقب السوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي .
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