أربعة لاعبين يمثلون مصر في التصفيات الإفريقية للتايكوندو المؤهلة للأولمبياد

يخوض أربعة لاعبين من المنتخب المصري للتايكوندو التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقرر إقامتها يومي 22 و23 فبراير الجاري بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقام البطولة على صالة مولاي عبد الله (قصر الرياضة) بمشاركة 105 لاعب (63 لاعب و42 لاعبة) يمثلون 36 دولة، وتقام منافسات البطولة في الأربعة موازين الأولمبية للرجال وللسيدات، وموازين الرجال هي:

-58 كجم، و-68 كجم، و-80 كجم، و+87 كجم، أما موازين السيدات فهي: -49 كجم، و-57 كجم، و-67 كجم، و+73 كجم، ويحق لكل دولة المشاركة بلاعبين ولاعبتين بحد أقصى، ويتأهل أول لاعبان في كل وزن إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو المقررة شهر يوليو المقبل.

وتم اختيار أربعة لاعبين (لاعبان ولاعبتان) من قبل الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم واللجنة الفنية برئاسة إيهاب جابر والجهاز الفني بقيادة المدير الفني المكسيكي الجديد اوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.

اللاعبان هما: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم.

واللاعبتين هما: نور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.